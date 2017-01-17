İzmir'e 7 yeni marina inşa edilecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın hayata geçirmeyi planladığı 35 projenin içinde 7 yeni yat limanı da bulunuyor.

7 yat limanının tamamında alt yapıya yönelik hazırlıkları kapsayan proje için geçtiğimiz günlerde ihale yapıldı. Marinalarda ÇED, imar ve oşinografi gibi çalışmaların hızla sürdüğü belirtildi.

Toplam 1600 yat kapasiteli Şifne, Turan ve Şakran yat limanlarının 2017'de yapım ihalesine çıkılacağı öğrenildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'm da yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında Ürkmez, Şifne, Çeşmealtı, Yeni Foça, Bayrakh, Şakran ve Özdere yat limanları Yap - İşlet Devret modeliyle işletilecek.

EN BÜYÜK LİMAN ÇEŞME'DE İNŞA EDİLECEK

Yat limanlarında en büyük kapasite 700 yat ile Çeşme'de yapılacak olan Şifne limanına ait. İkinci sırada ise 500 yat kapasitesiyle Bayraklı'daki Turan Yat Limanı yer alıyor. Çeşme'nin 4'üncü yat limanı olacak Şifne yat limanının hayata geçmesiyle sadece bu ilçedeki yat kapasitesi 1687'yi bulacak.

KURULACAK MARİNALAR VE KAPASİTELERİ BELİRLENDİ

Ürkmez- 475

Şifne- 700

Yeni Foça- 230

Bayraklı (Turan)- 500

Şakran- 400

Çeşmealtı- 250

Özdere- 250