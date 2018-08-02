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İzmir'e harmandalı oynayan Atatürk heykeli

İzmir'in Aliağa ilçesinde, İstiklal Caddesi Mustafa Ekmekçi Meydanı’na konumlandırılan Atatürk heykeli vatandaşların beğenisini kazandı.

İHA | 02.08.2018 - 11:35..
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İzmir'e harmandalı oynayan Atatürk heykeli

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin İstiklal Caddesi için aldığı tek yön kararı sonrasında cadde üzerinde düzenleme çalışması yapan Aliağa Belediyesi, çalışmalar kapsamında Mustafa Ekmekçi Meydanı’na Mustafa Kemal Atatürk’ün harmandalı oynayan heykelini dikti.

Üç metre boyundaki heykel fiberglass malzemeden yapıldı.

MEYDANA DİKİLEN İKİNCİ HEYKEL

Aliağalıların takdirini toplayan harmandalı oynayan Atatürk heykeli, Aliağa’da 90’lı yılların başında Cumhuriyet Meydanı’na dikilen Atatürk heykelinin ardından Aliağa Belediyesi tarafından ilçe merkezine dikilen ikinci Atatürk heykeli oldu.

İzmir'e harmandalı oynayan Atatürk heykeli

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