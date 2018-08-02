İzmir'e harmandalı oynayan Atatürk heykeli

1 Evinizde meyveli şekersiz dondurma yapabilirsiniz Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, sıcak yaz günleri için sağlıklı çözüm önerilerinde bulundu.

2 Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurdu Bursa'da, çay evinde çalışan eşinin ilişki yaşadığı patronu F.G.'yi tabancayla yaralayan Sefer A. ve onu suça azmettirdiği ileri sürülen ağabeyi Alaattin A.'nın tutuklu yargılanmasına başlandı.

3 İstanbul'da bir çift 'temizlik' yüzünden mahkemelik oldu 7 yıllık evli çift, temizlik yüzünden tartıştı. Eşinin çok fazla temizlik yaptığını iddia eden Fatih B. eşine kafa attı.

4 Rize’de sel suları zor anlar yaşattı Etkili olan şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları, karayolundaki aracı sürükledi.

5 Elif Elmas yeni sezon öncesi iddialı Başarılı futboluyla göz dolduran ve Cocu'nun sisteminde kilit rol oynayan Elif Elmas, "Bu sezon gerçek performansımı göstereceğim" dedi.

6 Başkasının yerine sınava girdiği anlaşılınca camdan atladı Balıkesir’de, ehliyet sınavında başka bir adayın yerine sınava girmek isteyen M.B., durum fark edilince camdan atlayıp iki bacağını kırdı.