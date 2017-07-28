İzmir'e ikinci şehir hastanesi geliyor

İzmir'de, yaklaşık 3 milyar liraya mal olacak Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'ne ilave olarak Buca ilçesine bin 500 yataklı ikinci şehir hastanesi yapılacak.

"İZMİR'İN SAĞLIK TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Kampüsün bölge hastanesi konumunda olacağını dile getiren İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "İzmir'e sağlık turizmi alanında da çok büyük katkısı olacak. Yaklaşık 3 milyar liraya mal olacak proje, zeminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle biraz gecikme oldu. Şu anda buradaki çalışmalar hızlandı. Bir ay içerisinde artık burada yavaş yavaş binaların yükselmeye başladığını göreceğiz. İnşallah 3 yıl içerisinde 2 bin 60 yataklı kampüs hastanesine kavuşmuş olacağız." dedi.

5 BİN KİŞİYE DE İŞ İMKANI SAĞLAYACAK

Salnur, hastanenin günlük ortalama 71 bin kişiyi ağırlayacağını ayrıca 5 bin kişiye de iş imkanı sağlanacağını kaydetti.

Kentin güneyine ikinci bir şehir hastanesi yapılacağını anımsatan Salnur, Buca ilçesi Tınaztepe bölgesine planlanan hastanenin bin 500 yataklı olacağını vurguladı.

"YATAK SAYISI 10 BİNE ÇIKACAK"

İmar çalışmalarının ardından proje ve yapım ihalesine çıkılacağını anımsatan Salnur, "Kentin güneyinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi her gün on binlerce kişiye hizmet veriyor. Kampüs hastanelerinin tamamlanmasıyla sağlık hizmetinin kalitesi de artacak. İzmir, Buca ve Bayraklı'daki kampüs hastanesinin tamamlanmasıyla sağlıkta altın çağını yaşayacak ayrıca bu şehir hastanelerinin devreye alınmasıyla yatak sayımız 10 bine çıkacak. Bunun dışında depreme dayanıksız mevcut hastaneler güçlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı, beş yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti vermeyi hedefliyor." diye konuştu.