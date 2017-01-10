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İzmir'e kar yağdı

İzmir güne kar yağışı ile uyandı. Özellikle şehir merkezinde etkili olan kar yağışı aralıklarla devam edecek.

AA | 10.01.2017 - 10:25
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Kar yağışı kentin Konak, Buca, Karabağlar ve özellikle Gaziemir gibi merkez ilçelerinde etkisini gösterdi.

İzmir'e kar yağdı

Vatandaşlar karın keyfini özçekim çekerek çıkartırken, yolların kar tutmasıyla da sürücüler zor anlar yaşadı.

ATATÜRK MASKI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Konak ilçesindeki Türkiye'nin en büyük, Dünya'nın ise 10'ncu büyük rölyef projesi olarak bilinen 42 metre uzunluğundaki Atatürk Maskı, "beyaz örtü" ile kaplandı.

İzmir'e kar yağdı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından kar tutan yollarda tuzlanma çalışmaları yapıldı. Yetkililer sürücülere, dikkatli gitmeleri yönünde uyarıda bulundu.

6 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan kar yağışı İzmir’de eğitime de darbe vurdu. Çeşme, Karaburun, Tire, Bergama, Kiraz ve Kınık’ta okullar 1 gün tatil edildi.

İzmir'e kar yağdı

İzmir'e kar yağdı

İzmir'e kar yağdı

İzmir'e kar yağdı

İzmir'e kar yağdı

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