1 Benzine zam Geçtiğimiz ay iki kere zamlanan benzinin litre fiyatına yeni yılın ilk zammı geldi..

2 İzmir'e kar yağdı İzmir güne kar yağışı ile uyandı. Özellikle şehir merkezinde etkili olan kar yağışı aralıklarla devam edecek.

3 2017 tırnak modası Kişiyi stil sahibi gösteren tırnaklarda bu sene neler moda? Tırnak şekilleri nasıl kesiliyor, ojeler nasıl sürülüyor? İşte cevaplar...

4 Kolombiya'da turistik asma köprü ters döndü: 11 ölü Kolombiya'nın orta kesimlerinde turistik asma köprünün ters dönmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.

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6 Angelina Jolie ve Brad Pitt boşanma için anlaşmaya vardı Amerikalı ünlü oyuncular Angelina Jolie ve Brad Pitt, boşanma davalarını gizlilik içerisinde yürütecek.