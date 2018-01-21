İzmir'e şehit ateşi düştü

Bitlis'in Hizan İlçesi kırsalındaki Kolludere Mevkii'nde operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş'un İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan babaocağına ateş düştü.

BABA OCAĞINA ACI HABER VERİLDİ

Şehit olan Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün Karşıyaka İlçesi'nde oturan Özer ve Hatice Öz çiftine şahadet haberini Karşıyaka Kaymakam vekili ve Çiğli Kaymakam'ı Kaya Çıtak, askeri yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından verildi.

POLİS OLARAK DA GÖREV YAPTI

Baba Özer Öz'ün Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'nda koruma polisi olarak görev yaptığı ve 2 kardeşi daha bulunan şehidin bekar olduğu öğrenildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Baba Özer Öz ve anne Hatice Öz haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Özer Öz'ün oğlunun şehit haberi üzerine meslektaşları eve gelerek apartmana ve sokağa Türk Bayrağı astı. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım, şehidin babasını telefonla arayıp başsağlığı diledi.





























