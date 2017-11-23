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İzmir'e yeni Atatürk heykeli

İzmir'in Bayraklı Belediyesi, yeni hizmet binasının bulunduğu alana 2 metre 70 santim yüksekliğinde Atatürk heykeli yaptırdı.

23.11.2017 - 13:15
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Bayraklı Belediyesi, bronz döküm tekniğiyle Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde giydiği fraklı takım elbisesiyle anıt yaptırdı.

İzmir'e yeni Atatürk heykeli

2 metre 70 santim boyundaki Atatürk heykel, dün vinçle belediye binası önündeki 1 metre 60 santim uzunluğundaki kaidenin üzerine yerleştirildi.

ÇİÇEK BIRAKIP DUA ETTİ

Gerekli düzenlemelerin ardından açılışı yapılacak anıtın önüne gelen bir kadın, elindeki çiçekleri kaidenin üzerine bıraktı, ardından da dua etti.

İzmir'e yeni Atatürk heykeli

"BÖYLE İNSANLAR BİZE GÜÇ VERİYOR"

Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ, "Yanılmıyorsam vatandaşımızın belediyemizde bir işi varmış. Heykeli görünce yanına gidip çiçek bırakmış, dua etmiş. Bu görüntüler bizi de çok duygulandırdı. İlçemize çok güzel bir Atatürk anıtı kazandırdık. Vatandaşımızın yaptığı Atatürk sevgisinin dışa vurumudur. Her fırsatta Atatürk’ü ve Atatürk değerlerini unutturmak isteyenlerin karşısında olduğumuzu ifade ediyoruz. Böyle Atatürk sevgisi olan güzel insanların olduğunu bilmek bize güç veriyor." dedi.

İzmir'e yeni Atatürk heykeli

İzmir'e yeni Atatürk heykeli

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