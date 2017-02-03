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İzmir’i çöplüğe çeviren grev bitti

Karabağlar Belediyesi şirketi KAR-BEL’de çalışan 915 işçinin 4 gündür devam ettirdiği grev sona erdi.

03.02.2017 - 23:59
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Sendika temsilcileriyle bir araya gelen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yaklaşık 9 saat süren toplantı sonrasında anlaşma sağlandığını duyurdu. Başkan Selvitopu’ndan alınan bilgilere göre, işçilere yüzde 19-20 civarında zam yapıldı.

İzmir’i çöplüğe çeviren grev bitti

Anlaşmaya varılması üzerine Genel-İş’e bağlı işçilerin yarın sabahtan itibaren yeniden iş başı yapacağı ve çöplüğe dönen sokakları temizleyeceği belirtildi.

İşçilerin grevde olması nedeniyle 4 gündür alınmayan çöpler sokaklarda kötü kokular oluşturmuş ve vatandaşların tepkisine neden olmuştu.

İzmir’i çöplüğe çeviren grev bitti

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