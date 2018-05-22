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İzmir'in en büyük hastanesi 1 yıl erken açılacak

İzmir'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık yatırımı olan, 4 yılda bitirilmesi planlanan Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nde açılış tarihi bir yıl öncesine çekildi.

AA | 22.05.2018 - 16:27..
  1. Haberler
  2. Sağlık

İzmir'in Bayraklı ilçesi üst kesiminde bulunan 618 bin 896 metrekarelik alanda inşaatına bir yıl önce başlanan Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsündeki çalışmalarda binalar hızla yükseliyor.

İZMİR'E BÜYÜK YATIRIM

Tamamlandığında Türkiye'nin üçüncü büyükşehir hastanesi olma özelliğine sahip olacak kampüsle aynı zamanda Ege Bölgesi'nin ve İzmir'in ise en büyük sağlık yatırımı hayata geçirilecek.

İzmir'in en büyük hastanesi 1 yıl erken açılacak

5 hastaneyi barındıran ana bina dışında, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesiyle hizmet verecek olan kampüste fiziki gerçekleşme oranı yüzde 30'lara yaklaştı.

6 BİN KİŞİYE İSTİHDAMDAM SAĞLANACAK

Hastane 420 poliklinikle, 353 yoğun bakım yatağı, 857 tek kişilik ve 225 çift kişilik odalarıyla hastalarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek. Günde 71 bin kişinin hizmet alacağı, heliport alanlarının bulunduğu hastanede toplam 6 bin kişi görev yapacak.

İzmir'in en büyük hastanesi 1 yıl erken açılacak

7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞILIYOR

Dev hastanenin yapım çalışmalarında 23 vinç kurulurken halen bin 500 işçi inşaatın bir an önce tamamlanması için 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat ter döküyor.

İzmir'in en büyük hastanesi 1 yıl erken açılacak

Depreme dayanıklı inşa edilen binalarda yaklaşık bin 302 deprem izolatörü kullanılırken hastanenin tükettiği enerjinin yüzde 30'unu kendisi üretmesi planlanıyor. İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün hizmete girmesiyle kentin sağlıkta altın çağını yaşayacağını söyledi.

İzmir'in en büyük hastanesi 1 yıl erken açılacak VİDEO

"2020 YILINDA BİTİRİLECEKTİ"

İnşaat sahasındaki çalışmaların planlandığından hızla devam ettiğini belirten Salnur, şöyle konuştu: "15 gün önce fiziki gerçekleşme yüzde 20'lerdeyken şimdilerde ise bu oran yüzde 30'a yaklaştı. Kazı çalışmaları yüzde 91 gerçekleşme oranına ulaştı. Daha önce şehir hastanemizin 2021 yılı başında bitirilmesi planlanmıştı. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatlarıyla inşallah 2020 yılında bitirilmesi hedefleniyor."

Salnur, projenin tamamlanmasıyla kent genelinde nitelikli hasta yatağı sayısının 10 bine ulaşacağını dile getirdi.

İzmir'in en büyük hastanesi 1 yıl erken açılacak

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