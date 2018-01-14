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İzmir'in 'en büyük projesi' yükseliyor

Yaklaşık 3 milyar liraya mâl olması planlanan İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü, gelecek yıl hazır hale getirilecek.

AA | 14.01.2018 - 14:44..
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İzmir'de yaklaşık 3 milyar liraya mal olacak 2 bin 60 yataklı Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatı hızla ilerliyor. Bayraklı ilçesi üst kesiminde 618 bin 896 metrekarelik alanda 8 ay önce inşaatına başlanan sağlık kampüsünde 7 gün 24 saat esasına göre çalışılıyor.

İzmir'in 'en büyük projesi' yükseliyor

PATLAMALI KAZI YAPILACAK

Şimdiye kadar 2 milyon 900 bin metreküp kazı yapılan alanda zeminin kayalık olması nedeniyle 1 milyon kilogram anfo türü patlayıcı, 690 bin kilogram dinamit ve 107 bin kapsül kullanıldı. Kamu özel ortak girişimiyle hayata geçecek projede 1 milyon metreküp daha patlatmalı kazı yapılacak.

YÜZDE 20 TAMAMLANDI

İçerisinde 5 hastaneyi barındıran merkez bina dışında, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesinde yüzde 20'lik kısım tamamlandı.

İzmir'in 'en büyük projesi' yükseliyor

İzmir'e Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık yatırımı olarak kayıtlara geçen kampüs hastanede 347 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi, 51 ameliyathane ve 414 poliklinik bulunacak.

2019 YILINDA AÇILACAK

AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, "Proje, 606 milyon avroluk maliyetiyle Cumhuriyet tarihi boyunca İzmir'de yapılan en büyük yatırımdır. Önceki sene başladı, 3 yıllık bir inşaat süreci var ancak verilen tarihten önce 2019 yılında hizmete alınacağını umuyoruz." dedi.

İzmir'in 'en büyük projesi' yükseliyor

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