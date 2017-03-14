İzmir'in imar planı çözüme kavuştu

İzmir'de uzun süredir tartışmalara neden olan kent merkeziyle ilgili imar planı krizi çözüme kavuştu. Bayraklı-Turan ve Konak- Alsancak arasını kapsayan ve yatırımcıların merakla beklediği 'Yeni Kent Merkezi' imar planları, dün gerçekleşen İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis oturumunda kabul edildi.

KONU YARGIYA TAŞINMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2013 yılında Bayraklı Turan ve Konak Alsancak kıyı kesimini kapsayan yeni bir imar planı değişiklikleri yapmış, değişikliklere çeşitli meslek odaları itiraz edince konu yargıya taşınmıştı.

Planlar mahkeme tarafından iptal edilmiş ve Büyükşehir Belediyesi 2016'da planda değişikler yapmıştı. Bu süreçte İzmir 5. İdare Mahkemesi, Aralık 2016’da yürürlükte olan 1/1000 ölçekli planların yürütmesini durdurdu. Yeni planları Konak Belediye Meclisi’nin kabul etmemesi nedeniyle mahkeme kararı, imar krizi yarattı.

MART AYINDA GÜNDEME ALINDI

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Meclis’te yeni planın onaylanmamasını dava konusu yapmadı. Planlarla ilgili kararı Büyükşehir Meclisi’nin vermesinin yolunu açtı.

Büyükşehir Meclisi, şubat ayı gündemine giren plan önergesi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkedildi. Konuyu inceleyen Komisyon, 1/1000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Planı’nı “Turizm-Ticaret” kullanımını tarifleyen plan notunu uygun buldu. Komisyon kararı, Meclis’in Mart ayı gündemine alındı.