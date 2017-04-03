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İzmir'in kadın taksicisi Gülseren

İzmir'de yaşayan iki çocuk annesi Gülseren Girgin'in yıllardır gerçekleştirmek için fırsat aradığı şoförlük yapma hayalini gerçekleştirdi.

03.04.2017 - 17:09
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Sürücü kursu sahibi bir babanın kızı olan 43 yaşındaki Girgin'in araç kullanma merakı küçük yaşlarda başladı.

SERTİFİKALI İLK KADIN TAKSİCİ

İzmir'in ticari taksi şoförü sertifikasını alan ilk kadın sürücüsü olarak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Taksi Durağı'nda çalışmaya başladı.

İzmir'in kadın taksicisi Gülseren

İşe başladığı ilk gün duraktaki meslektaşlarıyla tanıştığını, onlardan mesleğin incelikleri hakkında bilgiler aldığını anlatan Girgin, ilk müşteriyi aldığı anı hiç unutmadığını dile getirdi.

İzmir'in kadın taksicisi Gülseren

"TAKSİ DURAKLARINA KADIN ELİ DEĞECEK"

"İzmir'de artık taksi duraklarına kadın eli değecek." diyen Girgin, 150'ye yakın erkek meslektaşının çalıştığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı Taksi Durağı'nda yapacağı öncelikli işleri şu sözlerle anlattı:

"ARTIK BU DURAĞIN KAPTANIYIM"

"Artık bu durağın Gülseren kaptanıyım, nasipse başladık. Önce kılık kıyafetten başlarız herhalde. Kıyafetler biraz daha çekidüzen olsa diye düşünüyorum. Bir de Türk kahvesi getireceğim, o yokmuş burada. Sadece hazır kahve ve çay var."

İzmir'in kadın taksicisi Gülseren

Kendisi gibi çok kadın olduğunu, cesaret edip bu işe giremediklerini bildiğini anlatan Girgin, kendi deneyiminin onlar için iyi bir örnek olacağına dikkat çekti.

"BAYANLAR EVDE OTURMAMALI"

"Durakta tek kalmamayı çok isterim, bayan arkadaşlarım evde oturmamalı." ifadesini kullanan Girgin, taksi şoförlüğü mesleğinin de kadın çalışanlarla değerinin artacağına inandığını sözlerine ekledi.

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