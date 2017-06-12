İzmir'in Karaburun ilçesi kaymakamından deprem açıklaması

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM YUNANİSTAN VE 5 İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Yunanistan'ın Midilli Adası'nda ile Çanakkale, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedildi. Karaburun Kaymakamı Muhammet Özyüksel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

KARABURUN KAYMAKAMI: BİNANIN YIKILACAĞINI SANDIK

"Şu an için can ve mal kaybı olmadığını söyleyebilirim çok şükür. Çok güçlü bir depremdi. Emin olun bulunduğumuz binanın yıkılacağını sandık. 10 saniye kadar sürdü.

Karaburun Kaymakamı: Bina yıkılacak zannettim VİDEO

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı. İlçemizdeki konutlarda şu an itibarıyla herhangi bir problem yok. Ancak arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar bize ulaşan bir can kaybı yok. Deprem çok güçlü olduğu için tedirginlik hakim. Halkımız da bu ani durumla baş etmeye çalışıyor, sokağa döküldüler. Onlar da tedbirli şekilde hareket ediyorlar. Kendilerine de teşekkür ediyorum sükunetli tavırlarından dolayı."