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İzmir’in sevimli geniş ailesi

Her geçen gün genişleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ailesinde ceylan, alageyik ve yaban keçisi türlerinin yeni üyeleri, sevimli tavırlarıyla ilgi topluyor.

İHA | 24.06.2018 - 10:07..
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Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nın 130 türde 1.500’ü aşkın hayvandan oluşan renkli ailesi, peş peşe gelen doğumlarla birlikte her geçen yıl biraz daha büyüyor.

İzmir’in sevimli geniş ailesi

53 ÜYELİ GENİŞ AİLE

Zarifliği ve güzellikleriyle park ziyaretçilerinin ilgi odağı olan ceylanlar, 53 üyesiyle ailelerini bir hayli genişletti. Dünyaya gelen 2 alageyik yavrusu, henüz ayaklarının üzerinde duramadan parkın gözdesi oldu. Ele avuca sığmayan hareketliliğiyle kendini çok sevdiren yaban keçileri ise 28 yavruyla doğum sıralamasında ilk sıraları zorlamaya başladı.

İzmir’in sevimli geniş ailesi

ANNELERİNİN YANINDAN BİR AN AYRILMIYORLAR

Yeni doğan yavruların annelerinin yanından bir an olsun ayrılmadığını belirten Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, son iki ay içinde mara ailesine 7, kızıl geyik ve kamerun koyunu ailesine 5, lemur ailesine 2, koati- pony-nyla ailesine de 1 yeni üyenin katıldığını bildirdi.

İzmir’in sevimli geniş ailesi



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