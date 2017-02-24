İzmirli çocuklar Mali'ye umut oldu

İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan Yazıbaşı Ortaokulu öğrencileri, kıtaları aşan bir yardımseverliğe imza attı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisidersinde işlenen paylaşma ve yardımlaşma konuları ışığında su sıkıntısı yaşayan Afrikalı çocuklar için proje başlatan öğrenciler cep harçlıklarından artırdı, ailelerinden, esnaflardan para topladı ve Mali’nin bir köyünde su kuyusu açtırdı. 191 öğrenciye sahip okul, su kuyusunun açılması için üstün çaba gösterirken, hayırseverlerin de desteğiyle köyü suyla buluşturdu. Harçlıklarından arda kalan 1 lirayı bile Malili çocuklarla paylaşan öğrenciler, Afrikalı çocukların su ile buluşma görüntülerini izleyerek ne kadar doğru bir projede yer aldıklarını gördüklerini söyledi.



