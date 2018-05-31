İzmirli kadın: Erdoğan pısırık lider olmadığı için istemiyorlar

İzmirli kadın geçmiş yıllarda yaşadığı zorluklar ile günümüz aradındaki farkları anlattı. Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Avrupa tarafından engellenmeye çalıştığını belirten teyze, "Bizi yutmaya çalışıyorlar. Suriye gibi bölmeye çalışıyolar" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GELİŞMESİNİ İSTEMİYORLAR"

CHP adayının 4 sene süre istediğini ve bunu da "çünkü hükümetin birikimlerini yiyip gidecekler" diyerek yorumlayan yaşlı kadın, "Amerika bize düşman, Almanya bize düşman. 3. Havalimanı yapılacak istemiyorlar. CHP'ye bakıyorsun, köprü yapılıyor, neden yapılıyor? Marmaray yapılıyor, neden yapılıyor? 3. Havalimanı yapılıyor, neden yapılıyor? Yerli otomobil yapılacak, neden yapılıyor? Bunlar gelişmemizi istemiyorlar." şeklinde konuştu.





ERDOĞAN İÇİN 2. ATATÜRK BENZETMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu söyleyen İzmirli kadın, "Erdoğan yumruğunu masaya vurunca ses getiriyor, istemiyorlar. Bunlar istiyor ki; kapı arkasında saklanan, pısırık bir başkan olsun. Erdoğan güçlü olduğu için, lider ruhlu olduğu için 2. Atatürk olduğu için istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

İzmirli teyze: Erdoğan 2. Atatürk olduğu için istemiyorlar VİDEO









"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİN TERÖRİSTLERLE İŞİ NE?"

Türkiye'nin en demokratik ülkelerden biri olduğunu da belirten kadın, "Atatürk'ün partisi neden teröristlerle kol kola. O Demirtaş'ı aday yapıyorlar. o insanlarımızı öldürmedi mi? Kuyular kazmadılar mı? O Cumhurbaşkanı olursa ne olur? Türkiye'yi böler o adam." dedi.