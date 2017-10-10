İzmirli fırıncı akşam boks antrenörlüğü yapıyor

İzmir'de fırıncılık yapan 46 yaşındaki Talip Akıncı, her fırıncı gibi gün doğarken başladığı mesaisini öğleden sonra boks antrenörü olarak spor salonunda devam ettiriyor.

Diyarbakır'da doğan Talip Akıncı, 32 yıl önce ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 12 yaşında çırak olarak fırında işe başladı. O günden bu yana fırıncılıktan vazgeçmeyen Akıncı, ustalık belgesini alarak Karabağlar'da kendi iş yerini açtı.

ANTRENÖRLÜK BELGESİNİ ALDI

Boks lisansını 16 yaşında alan ve karşılaşmalara çıkmaya başlayan Akıncı, İzmir'deki yerel turnuvalarda çeşitli dereceler elde etti. Yaşı ilerleyince bokstan kopamayan Akıncı, 2005 yılında İstanbul'da düzenlenen kursa katılarak antrenörlük belgesini aldı.

GÖNÜLLÜ EĞİTİM VERİYOR

Boksa olan ilgisini antrenörlük yaparak sürdüren Talip Akıncı, yaklaşık 13 yıldır İzmir Atatürk Stadyumu Boks Salonu'nda boks öğrenmek isteyenlere gönüllü eğitim veriyor.

Akıncı, 13 yıllık antrenörlük hayatında başta oğulları Türkiye şampiyonluğu bulunan Hüseyin Akıncı ile Türkiye ikinciliği bulunan olan Cihan Akıncı'nın yanı sıra kadınlarda dünya üçüncülüğüne ulaşan Büşra Çakar ve Avrupa 3'üncülüğü elde eden Elif Nur Coşkun gibi pek çok boksörü yetiştirdi.

"SEVMEDEN OLMAZ"

Akıncı, "En çok dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukların boksla kazanılması adına önemli işler yapıyoruz. Bu şekilde kurtardığımız ve önemli başarılar kazanan çok öğrencimiz oldu. Kendi sıkletinde Türkiye şampiyonları yetiştirdim. En önemli kazanımı bu oldu bana. Buradan maddi bir kazancımız yok, gönüllülük esasıyla buradayız. Hatta bazen turnuvalara giderken çocukların masraflarını kendi cebimizden karşılıyoruz. Bu severek olur, sevmeden olmaz."





13 YILDA BİN 500 ÖĞRENCİ

Akıncı, çocuklar için güzel işler yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Burada çocuklarımıza hayırlı işler yapmaya çalışıyorum. Sporun, ahlakını ve disiplinini onlara aşılamaya çalışıyorum. 13 yılda bin 500'e yakın öğrencim oldu, bunların arasında Türkiye, Avrupa ve dünya dereceleri alan öğrencilerim var. Başarılı işler yaptığıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.