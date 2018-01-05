İzmir’de bir yıl önce bölücü terör örgütü PKK üyesi iki terörist, İzmir Adliyesi’ne bomba yüklü araçla saldırı yapmıştı. Söz konusu saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in dikkati ve kahramanlığı büyük bir faciayı önlemişti.

Dağlıca’da PKK’nın saldırısıyla şehit olan 16 asker için Kemal Çiçek’in yazdığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından bestelenen Dağlıca Türküsü, Fethi Sekin'in 1. yıldönümü için İzmirli gençler tarafından seslendirildi.

İzmirli gençler Fethi Sekin için Dağlıca Türküsü'nü söylediler

16 ŞEHİDİMİZİ DE ANDILAR

Gençler, Fethi Sekin adına İzmir’in birçok noktasında Dağlıca Türküsü’nü seslendirerek özel bir video hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan bu video, binlerce sosyal medya kullanıcısına duygu dolu anlar yaşattı.

Öte yandan, duyarlı gençler Dağlıca’da terör örgütü PKK’nın saldırısıyla şehit olan 16 askeri de andı.