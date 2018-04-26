İzmirli iş adamı karısı ve çocukları tarafından öldürüldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde Zafer Tuğla'nın sahibi Murat Öğüt'ün aracı içinde halıya sarılı vaziyette yanmış bir ceset bulundu. Kimliği belli olmayan ceset için çalışma başlatan jandarma ekipleri cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Öğüt'ün iki çocuğu ve eşi, cesedin Murat Öğüt'e ait olup olmadığının belirlenmesi için kan örneği verdi. Bu sırada soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri MOBESE'leri de incelemeye aldı.

MOBESE'YE YAKALANDILAR

Torbalı Ertuğrul Mahallesi 3023 Sokak üzerindeki MOBESE'ye yansıyan görüntülerde, geç saatlerde Öğüt'ün arabası ve başka bir arabanın aynı anda evin önünden hareket ettiği görüldü. Bu görüntülerden yola çıkan jandarma, Öğüt'ün eşi Öznur, oğulları Batuhan ve Hadi Öğüt'ü gözaltına aldı. Eş ve 2 oğul, sorguda cinayeti işlediklerini itiraf etti.

"BÖYLE ÖLDÜRMEYİ FİLMDEN ÖĞRENDİK"

Katil zanlıları ifadelerinde, Öğüt'ü önce çayına uyuşturucu hap ardından da uyuşturucu iğne ile bayıltıp halıya sararak arabaya koyduklarını anlattılar. Cesedin bulunduğu Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yoluna götürdükleri aracı içinde baba öğüt ile birlikte yaktıklarını ifade eden zanlılar, bu yöntemi filmden görüp uyguladıklarını ileri sürdü.

MADDİ DURUMU ÇOK İYİYDİ

Yeni Asır gazetesinin haberine göre; fabrika sahibi olan ve maddi gücünün iyi olmasının yanı sıra son 5 yıl içinde 2 kez lotodan büyük ikramiye kazandığı belirtilirken bu bolluğun aileye huzur getirmediği ve sık sık aile içi tartışmalar yaşanırken babanın çocuklar ve eşe şiddet uyguladığı iddia edildi.

"RABBİM BENİM ÖMRÜMDEN ALIP SİZLERE VERSİN"

Canice öldürülen iş insanının cinayetten 23 gün önce sosyal medya hesabında çocuklarının fotoğrafını, "Koçlarım benim. Rabbim benim ömrümden alıp sizlere versin." notuyla paylaşması dikkat çekti.