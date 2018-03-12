İzmirli kadınlar şiddeti koşarak protesto etti

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, oynadığı projelerde rolüne nasıl adapte olduğunu anlattı.

CHP'li Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin hangi ülkelerden domuz eti ithal ettiğini sorguladı.

CHP'nin gündeminde domuz etleri var

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İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

Dün akşam saatlerinde BAE'den kalkan ve İstanbul'a doğru hareket eden uçak, teknik bir arıza sebebiyle İran semalarında düşmüştü. Kazaya ilişkin bulgular netleşmeye başladı.