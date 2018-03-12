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İzmirli kadınlar şiddeti koşarak protesto etti

Gaziemir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen '3. Renkli Kadınlar Koşusu’ renkli görüntülere sahne oldu.

DHA | 12.03.2018 - 08:04..
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İzmir Gaziemir Belediyesi'nce ‘Kadın eli barış’ temasıyla düzenlenen Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında, ‘3. Renkli Kadınlar Koşusu’ yapıldı.

İzmirli kadınlar şiddeti koşarak protesto etti

ÖZGÜRLÜKLERİ İÇİN KOŞTULAR

'Kadına şiddete hayır' sloganıyla düzenlenen koşuya her yaştan kadın katıldı. Gaziemir Belediyesi önünden Başkan Halil İbrahim Şenol’un verdiği startla koşuya başlayan kadınlar, özgürlükleri için koştu.

İzmirli kadınlar şiddeti koşarak protesto etti

Kadınlar, Türkan Saylan Caddesi’nden başlayıp, Atatürk Bulvarı, Abdülhamit Yavuz Caddesi'nden devam ederek, Arda Meydanı'nda son bulan 4 bin metrelik parkurda ter döktü.

İzmirli kadınlar şiddeti koşarak protesto etti



İzmirli kadınlar şiddeti koşarak protesto etti



İzmirli kadınlar şiddeti koşarak protesto etti



İzmirli kadınlar şiddeti koşarak protesto etti



İzmirli kadınlar şiddeti koşarak protesto etti



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