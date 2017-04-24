İzmirli yazar okunabilir en küçük kitabıyla rekor kırdı

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanlığını yapan şair Ümit Yaşar Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında 0,75 gram ağırlığa, 9 milimetre ene ve 12 milimetre boya sahip kitap yayımlayarak rekor kırdıklarını, bu yıl oranları daha da küçülterek dünyanın okunabilen en küçük şiir kitabını çıkardıklarını söyledi.





"Aşktan Sonra Hüzün" adı taşıyan kitabın yazımında 0,3 punto yazı karakteri kullanıldığını açıklayan Işıkhan, "Kitap avucunuzdan düştüğünde göremiyorsunuz. Okunabilen en küçük kitap. Sayfa sayfa basıldı desem yalan değil ancak tek tek cımbızla yerleştirilebilir. Benim yapıtımı somutlaştıran yayınevine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

1 santimden küçük 0,2 gramlık şiir kitabı





Bakü'deki Minyatür Kitaplar Müzesi'nde geçen yıl çıkardığı kitabın yer aldığını ve Türkiye'yi temsil ettiğini söyleyen Işıkhan, yeni kitabını da dünyanın ünlü müzeleri ve liderlerine göndereceğini belirtti.

FİYATI ALTINDAN PAHALI

Işıkhan, "Geçen yıl bastığımız 0,75 gramlık kitabı 1 gram altın fiyatından satışa çıkarmıştım. Bu yıl daha pahalı çünkü bir gram altının dörtte biri ağırlıkta. Bir değer koyacak olursam 300 lira.. Ama satmıyorum." dedi.



Işıkhan, kitabı öncelikle kağıt zamlarına tepki olarak çıkardığını, teknolojinin gelişimine paralel olarak sanal kitabın egemen olduğu bir yazın dünyasında insanların kitaba da yabancılaşmaya başladığını ifade etti.