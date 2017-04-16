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İzmirliler sandık başında

İzmir'de referandum için seçmenler sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

16.04.2017 - 09:16
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Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı seçimlerde oy kullanmanın başladığı saat 08.00'da vatandaşlar sandık başına gitti. Alsancak'ta bulanan Atatürk Lisesi'nde de hareketlilik sabah erken saatlerde başladı. İlk oyu kullanan 75 yaşındaki Halil Bayraktar, "Sonuç ülkemiz adına hayırlı olsun" dedi.

"HER ŞEY GÜZEL OLSUN"

Oy kullanmaya kızlarıyla birlikte gelen Özlem Gürdal ise, "Herkesin görüşüne kararına saygımız olmalı. Her şey güzel olsun" yorumunda bulundu. Oy kullanma heyecanını ilk kez yaşayan 18 yaşındaki Volkan Bayraktaroğlu'da, "İlk kez oy kullanıyorum, ülkemiz adına güzel sonuçların çıkmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

İzmirliler sandık başında

3 MİLYON 101 BİN SEÇMEN OY KULLANACAK

İzmir'de polis seçim sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alırken, İzmir'de 3 milyon 101 bin 862 seçmen oy kullanması bekleniyor.

İzmirliler sandık başında

İzmirliler sandık başında

İzmirliler sandık başında

İzmirliler sandık başında

İzmirliler sandık başında

İzmirliler sandık başında

İzmirliler sandık başında

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