taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.054
USD
3,5403
EURO
3,9032
ALTIN
140,58
PETR
51,8400

İzmirliler su kesintisine tepkili

İzmir'de 3 günlük su kesintisi duyurusunun ardından İzmirliler su arayışına girdi. Gece saatlerinde dahi su arayan vatandaşlar öfkeli..

16.05.2017 - 10:08
  1. Haberler
  2. Gündem

1

İzmir'in Buca ve Gaziemir ilçesilerinin tamamında, Karabağlar'ın İlçesi'nin ise bir bölümünde, ana borudaki arıza nedeniyle 3 gün süreyle su kesintisi uygulanacak olmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Arızanın İZSU'daki zamdan kısa süre sonra yaşanması ise dikkat çekti.

İZSU'DA ARIZA

İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tahtalı Barajı ile Görece Arıtma Tesisi arasında bulunan 2.2 metre çapındaki ana isale hattında (Şaşal Mahallesi noktasında) 14 Mayıs 2017 tarihinde akşam saatlerinde arıza meydana geldi.

Arızanın tamiri için hattaki suyu boşaltan İZSU ekipleri çalışmalara başlarken, Buca'nın tamamına, Sarnıç hariç Gaziemir'in tamamına ve Karabağlar'ın bir bölümüne 14 Mayıs saat 23.30 ile 17 Mayıs saat 23.30 arasında su verilemeyeceğini öğrenen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

"CAMİDE BİLE SU YOK"

Gece saat 01.00 sıralarında annesiyle su aramaya çıktığını söyleyen Tolunay Kavrar (21), "Önceden haber verilmediği için bir mağduriyet oluştu. Sosyal medyada ya da mahallelerde muhtarlar aracılığıyla haber verilseydi en azından bu mağduriyeti yaşamazdık. Gecenin 01.00'ında cami cami su aramaya çıktık ve bulamadık. Camilerde bile su yok. Üç gün boyunca sularımız kesik. Ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

162
Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

317
Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

67
Ruhani İran'ın yerli otomobilini test etti

Ruhani İran'ın yerli otomobilini test etti

175
Financial Times'ın Erdoğan-Trump analizi

Financial Times'ın Erdoğan-Trump analizi

41
Muharrem İnce yeni bir Ekmeleddin vakasından korkuyor

Muharrem İnce yeni bir Ekmeleddin vakasından korkuyor

47
FETÖ'den ABD'de Türkiye aleyhine mektup

FETÖ'den ABD'de Türkiye aleyhine mektup

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM