İzmirliler su parkına koştu

Yaz ayları gelmesine rağmen mevsiminin gelmediği İzmir'de, serin ve yağışlı hava yerini kavurucu sıcaklara bıraktı.

KENTTE KALMAYI TERCİH EDENLER, SU PARKINA KOŞTU

Zaman zaman 40 dereceye kadar çıkan sıcak ve yüksek nemden bunalan İzmirliler, sahil beldelerine gitti. Ancak, kentte kalmayı tercih edenler, otellerin havuzlarına adeta akın etti.

6 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPTI

İzmir'in en büyük su parkı Balçova Aquacity'de, en çok tercih edilen alanlardan oldu. Balçova Aquacity'de bayram günü olmasına rağmen iki günde 6 bin kişi giriş yaptı, serinledi hem de gönüllerince eğlendi.



































