İzmit'te Gültepe mevkiinde zincirleme trafik kazası

İzmit'te TEM yolu Gültepe mevkisinde, 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
3 YARALI
TEM yolunun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
TEK ŞERİTTEN ARAÇLAR DEVAM EDİYOR
Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşanan kaza sonrası trafiğe kapatılan Kocaeli TEM Otoyolu Ankara istikameti Gültepe tesisleri mevkiinde, trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.