taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.156
USD
4,0558
EURO
4,9973
ALTIN
173,87
PETR
68,4400

İzmit'te Gültepe mevkiinde zincirleme trafik kazası

İzmit'te, TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde 2 tır, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

AA | 09.04.2018 - 17:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
İzmit'te Gültepe mevkiinde zincirleme trafik kazası

İzmit'te TEM yolu Gültepe mevkisinde, 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

3  YARALI

TEM yolunun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İzmit'te Gültepe mevkiinde zincirleme trafik kazası

TEK ŞERİTTEN ARAÇLAR DEVAM EDİYOR

Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşanan kaza sonrası trafiğe kapatılan Kocaeli TEM Otoyolu Ankara istikameti Gültepe tesisleri mevkiinde, trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.

İzmit'te Gültepe mevkiinde zincirleme trafik kazası

İzmit'te Gültepe mevkiinde zincirleme trafik kazası

İzmit'te Gültepe mevkiinde zincirleme trafik kazası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Estetik operasyonlar eser sayılacak
Kepçe kulak ameliyatını beğenmeyen hasta, doktora tazminat davası açtı. Yerel mahkemenin ret kararı Yargıtay tarafından bozularak ameliyatın tedavi için değil güzelleşmek için yapıldığı vurgulandı.
Maltepe'deki cinsel istismar çiftliği yıkıldı
Maltepe'de yurttan kaçan kızların alıkonulduğu çiftliği tamamen ortadan kaldırıldı.
Sosyal medya üzerinden keklik satışına para cezası
Iğdır'da sosyal medya üzerinden keklik satmaya çalışan bir kişiye 2 bin 367 lira ceza verildi.
Yargıtay: Aldatan eşe 'gavat' demek hakaret değil
Yargıtay, aldatan eşine "gavat, dürzü" diyen kadının boşanma talebini yerinde buldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Savaş isteyen Yunan Bakan'a ekonomi hatırlatıldı

Savaş isteyen Yunan Bakan'a ekonomi hatırlatıldı

186
Aydın Doğan, Hürriyet binasını terk etti

Aydın Doğan, Hürriyet binasını terk etti

113
TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

105
Türkiye-Rusya-İran arasında milli parayla ticaret dönemi

Türkiye-Rusya-İran arasında milli parayla ticaret dönemi

71
PKK'lı teröristler hayvanlara da zulmediyor

PKK'lı teröristler hayvanlara da zulmediyor

63
Duran Kalkan'ın özel hemşiresi öldürüldü

Duran Kalkan'ın özel hemşiresi öldürüldü

64
Fransa'da havaalanı protestosu

Fransa'da havaalanı protestosu

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM