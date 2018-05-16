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İzmit Belediyesi 15 yerde iftar verecek

Binlerce kişiyi iftarda buluşturan İzmit Belediyesi, bu yıl 15 farklı noktada iftar yemeği verecek.

İHA | 16.05.2018 - 13:33..
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  2. Ramazan

İzmit Belediyesi geçmiş yıllarda olduğu gibi bu Ramazan’da da halkı, İzmit'in 15 ayrı bölgesinde düzenleyeceği iftarda buluşturacak.

15 AYRI BÖLGEDE İFTAR VERİLECEK

İzmit’te düzenlenecek toplu iftar yemeklerinde Ramazan’ın dostluk ve dayanışma ruhunun yaşatılacağını ifade edildi. 22 Mayıs Salı günü Ayazma Mahallesi’nde başlayacak iftar yemekleri, 23 Mayıs Çarşamba günü Yenişehir Mahallesi, özel hastane önü, 24 Mayıs’ta Yenidoğan-Serdar Pazar yolunda, 25 Mayıs’ta Doğu Kışla’da, 26 Mayıs’ta Şahinler’de, 28 Mayıs’ta Akmeşe’de, 30 Mayıs’ta Bekirdere’de, 31 Mayıs’ta Tepeköy Kültür Merkezi önünde devam edecek. 2 Haziran’da Akpınar TOKİ Konutlarında, 4 Haziran’da Gültepe Pazar Yolu’nda, 6 Haziran’da Kuruçeşme’de, 7 Haziran’da Tavşantepe Mahalle Konağı önünde, 9 Haziran’da Alikahya’da, 12 Haziran’da Körfez-Sanayi mahallelerinde ve 13 Haziran’da da Belsa önünde binlerce vatandaş bir arada olacak.

İzmit Belediyesi 15 yerde iftar verecek

İzmit Belediyesi’nin toplu iftar etkinliğinde 27 bin kişinin bir arada olması hedefleniyor.

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