İzmit Körfezi'nde balık popülasyonu artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünce gerçekleştirilen "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" kapsamında 6 bin yavru çipura, levrek ve kalkan İzmit Körfezi'nde denizle buluştu.

Karamürsel sahilinde düzenlenen törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, insanların çevre bilincinin her geçen gün arttığını söyledi.

"TOPRAK, SU VE HAVAYI KİRLETMEMELİYİZ"

Marmara Depremi'nin ardından molozların denize atılması nedeniyle bazı ilçelerde sahillerden binlerce kamyon moloz aldıklarına dikkati çeken Karaosmanoğlu, "Toprak, su ve havayı kirletmememiz gerekiyor. Evlerimizde kullandığımız pilleri, aküleri toprağa atmamalıyız. Atık kutularına bırakmalıyız. Geri dönüşümü mümkün olan atıkları kaynağında ayrıştırdığımız zaman inanın ekonomiye de çok büyük destek olmuş olacağız. En önemlisi çevreyi kirletmeyeceğiz." diye konuştu.

Karaosmanoğlu, İzmit Körfezi'nin akvaryuma benzediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

AĞ BALIKÇILIĞI YASAKLANDI

"Şimdi büyük balıkçılık, ağ balıkçığı burada yasaklandı. Burayı bir akvaryum haline getireceğiz. Balık tutmayacak mıyız? Daha çok tutacağız, daha çok ürün alacağız. Yeni yeni temizlenmeye başlandı. Burada 70'in üzerinde tür oluştu. Bunun en önemli göstergesi de yunusların Körfez'e gelmesidir. Halkımızın da desteğiyle cennet vatanımızı tertemiz, sağlıklı bir şehir haline getiriyoruz. Bu projeyi biz bütün gücümüzle destekliyoruz. Sahip çıkıyoruz. Biz her zaman bilimden yanayız. Biz burada sağlıklı bir hayat yaşamak istiyoruz."





Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Balediye Başkanı İsmail Yıldırım ve diğer yetkililer, proje kapsamında markalanan 6 bin yavru çipura, levrek ve kalkanı denize bıraktı.

Proje kapsamında daha önce 6 bin yavru balık, Gölcük Değirmendere sahilinden İzmit Körfezi'ne bırakılmıştı.