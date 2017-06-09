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İzmit sapığı gözaltına alındı

İzmit'te aracıyla küçük kızların yanına yanaşarak cinsel organını gösteren 29 yaşındaki Eyüp S., polis ekipleri tarafından yakalandı.

09.06.2017 - 17:10
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Eyüp S. aracıyla yol kenarında bulunan ikisi de 16 yaşında olan M.T. ve B.T.'nin yanına yanaştı.

POLİSE HABER VERDİLER

Eyüp S. cinsel organını gösterip kızları taciz etti. Kızların şikayeti üzerine Eyüp S. dün polis tarafından gözaltına alındı.

ADRES SORMA BAHANESİYLE YANAŞTI

Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Eyüp S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu sırada, Eyüp S. tarafından Umuttepe Mahallesi'nde aynı şekilde tacize uğrayan bir kişi de polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayette bulunan kişi Eyüp S.'nin aracıyla yanına adres sorma bahanesiyle yanaştığı aynı şekilde tacizde bulunduğunu söyledi.

ADLİYEDEN ÇIKMADAN BİR DAHA GÖZALTINA ALINDI

Polis bunun üzerine  Eyüp S.'yi daha adliyeden çıkmadan yeniden gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Eyüp S.'nin sorgusu sürüyor.

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