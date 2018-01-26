İzmit’e 1071 Malazgirt parkı yapılıyor

İzmit’in dördüncü büyük temalı parkını Çayırköy’de yapıyor. Gölkaypark, Ekopark ve Cephanelik Mesire Alanı’ndan sonra İzmit’in dördüncü büyük temalı parkı Çayırköy’de yapılıyor.
MALAZGİRT TEMASI OLACAK
Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinin başlangıcını konu alan park 1071 Malazgirt temasında olacak. Ayrıca parkta Anadolu Selçuklu sultanlarından Alpaslan, Melikşah, Alaeddin Keykubad gibi isimlerin yer aldığı alanlar bulunacak.
7 DÖNÜMLÜK ARAZİ ÜZERİNE YAPILACAK
Yaklaşık 7 dönümlük alan üzerinde yapımı devam eden Selçuklu Yıldızı görünümlü 1071 Malazgirt Parkı’nda 600 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 500 metrekare oyun alanı, 170 metrekare kondisyon alanı, 750 metrekare piknik alanı, 200 metrekare basketbol sahası bulunacak.
MART AYINDA HİZMETE GİRECEK
Parkta bulunan oturma bankları, giriş tacı, piknik masalarıyla kamelyalarda Selçuklu Yıldızı ile ilgili temalar bulunacağı ifade edildi. 1071 Malazgirt Parkı’nın Mart ayına kadar hizmete girmesinin planlandığı kaydedildi.