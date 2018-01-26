İzmit’e 1071 Malazgirt parkı yapılıyor

Karda hayvanlar ölmesin diye ekmek ve yem veriliyor

1 Bursa'da kuraklık nedeniyle Ocak ayında gölet kurudu Mevsimlerin kurak gitmesi sebebiyle ocak ayında binlerce dönümlük gölet kurudu.

2 Afrin'den sonra Irak sınırına kadar temizlik sürecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda terör operayonlarının geleceğine değindi, Irak sınırına kadar operasyonların süreceğine işaret etti.

3 TAI ihracat şampiyonu oldu Savunma ve havacılık sanayisinde geçen yılın ihracat şampiyonu Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ/TAI) oldu.

4 ABD'de süratle polisten kaçan araç takla attı ABD'nin Phoenix bölgesinde aşırı hız yapan araç, polisten kaçarken önce bir araca çarptı ardından da taklalar attı.

5 Burçin Abdullah evlendi Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah, yurt dışında 'Evet' dedi.

6 13 yeni müze hizmete giriyor Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl Türkiye'nin dört bir yanında 13 yeni müzenin açılış çalışmaları tamamlanacak.