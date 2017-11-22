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İzmit'te 22 yaşındaki genç kendini vurdu

İzmit'te kurusıkı tabancayla hava ateş açan genç, polisi görünce silahı kendine doğrultup, tetiğe bastı.

22.11.2017 - 20:19
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Olay, saat 16.30 sıralarında, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki sahil şeridinde meydana geldi. Deniz kenarında kurusıkı tabancayla havaya ateş açan A.Y.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Polisleri gören A.Y., bu kez de silahı boynuna dayayıp tetiği çekti. Yaralanan A.Y. için ambulans çağrıldı. A.Y.'nin kan kaybetmesini önlemek amacıyla boynuna tampon yapıldı.

İzmit'te 22 yaşındaki genç kendini vurdu

TEDAVİYE ALINDI

Yaklaşık 5 dakika sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından A.Y.'yi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekibi, A.Y.'nin kullandığı silahı ve bölgede bulunan mermi kovanlarını incelemeye aldı.


İzmit'te 22 yaşındaki genç kendini vurdu

İzmit'te 22 yaşındaki genç kendini vurdu

İzmit'te 22 yaşındaki genç kendini vurdu

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