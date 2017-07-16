İzmit'te 249 hafızla ay yıldız oluşturuldu

Kocaeli'nde 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle ilçelerde düzenlenen etkinliklerde meydanlar doldu. İzmit'te Milli İrade Meydanı'nı düzenlenen etkinliğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, EDOK Komutanı Korgeneral Metin Gürak, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

249 şehide ithafen 249 hafız beyaz cübbe giyip ay yıldız şeklini oluşturup Kur'an-ı Kerim okudu. Hafızlar Kur-an'ı Kerim ve dua bitinceye kadar sahnede ayakta bekledi.

HAK ETTİKLERİ CEZALARI ALACAKLAR

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, FETÖ ile ilişkisi olan bütün kurum ve kuruluşlara karşı adli soruşturmaların devam ettiğini belirterek, "Terörle başarı elde edemeyenler 15 Temmuz hain darbe girişimini yapmışladır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet etmesi başarılı olmuştur. Darbe engellenmiştir. Bu millet 15 Temmuz gecesi duruşuyla egemenliğin millete ait olduğunu tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir. 15 Temmuz birlik ve beraberliğimizin bir kez daha dünyaya gösterildiği gündür. Demokrasimize kast eden, gelişen ülkemizin önünü kesmek isteyen hainlere karşı dik duran tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Darbe girişimine katılan FETÖ ile ilişkisi olan bütün kurum ve kuruluşlara karşı adli soruşturmalar devam etmektedir. Hak ettikleri cezaları alacakladır" dedi.

TARİHİN EN BÜYÜK İHANETİNİ YAŞADIK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise 15 Temmuz tarihinde en büyük ihanetin yaşandığını belirterek, "Bugün 15 Temmuz'u idrak ediyoruz. Duayla nöbet vaktinde buluştuk. Zaferimiz kutlu olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Kardeşlerim, 15 Temmuz'da tarihimizin en büyük ihanetini yaşadık. FETÖ'cü hainler ülkemizi işgal etmeye yeltendi. Asker kılığına girdiler. Mehmetçiğin üniformasına ihanet bulaştırmaya çalıştılar. Bizim tanklarımızla, uçaklarımızla, helikopterlerimizle üstümüze bombalar yağdırdılar. Türkiye'nin en uzun gecesinde o hayasız akında 249 vatan evladı şahadet şerbeti içti. Binlerce vatan evladı elini, gözünü, bacağını, ciğerini, vatan için feda etti. Bunlardan birisi de Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'di. Komutanından aldığı emri öleceğini bile bile yerine getiren Halisdemir, Türk askerine yakışır bir vakarla, şahadete yürümüştü. Darbecilerin Özel Harekat Merkezi'ni ele geçirmesini canı pahasına engelleyerek darbe girişiminin başarısız olmasında çok önemli bir rol oynadı. Allah bütün şehitlerimizi rahmetiyle kuşatsın" dedi.

İzmit'te Milli İrade Meydanı'ndaki etkinlikler sabaha kadar sohbet, konser, şiir dinletisi ve Kur'an, ilahi ve kasideler okunmasıyla devam edecek. Gebze ve Körfez ilçelerinde de yürüyüşler düzenlenirken, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.

















