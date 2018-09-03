İzmit'te bacakları yakılan kediye sahip çıkıldı

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Tepe Sokak'ta mahalle sakinlerinden Edip Uran arada sırada beslediği sokak kedisini yaralı halde buldu.

"TEDAVİ ETMEYE ÇALIŞTIM"

Bacaklarında yanıklar oluşan kediyi eve götüren Edip Uran, kedinin yanan bölgelerine çeşitli yanık kremleri sürüp tedavi etmeye çalıştı. Kedinin evlerinin önüne yanmış bir şekilde geldiğini söyleyen Edip Uran, "Bu sokak kedisi ara sıra bizim bahçeye geliyor. Ben de arada bir bu kedi ve başka sokak kedilerine yemek veriyordum. Bu kedi yaklaşık 1 hafta önce kayboldu. Camdan sesini duyunca baktım. Hayvanı perişan halde bulduk ve buraya sürüklenerek gelmiş her tarafı yanmış. Eve alıp ilaç ve kremlerle tedavi etmeye çalıştım" dedi.

"BURADA KEDİLERLE UĞRAŞAN BİRİLERİ VAR"

Bir kedinin daha yandığını ancak kendilerine yanaşmadığını belirten Edip Uran, "Bunu yapan mutlaka birileri var. Aynı şekilde bir kedi daha var, o biraz daha yabani olduğu için yanımıza alamadık. Ön ayakları ve suratı yanmış bir şekilde bizden kaçtı. Keşke kimin yaptığını bilsek ama bilmiyoruz. Bu bizim gördüğümüz sadece. Demek ki bu semtte hayvanlarla uğraşan birileri var. Bununla nasıl mücadele edilir ve nereden başlanır bilemiyorum. Bu kedinin arka bacakları tamamen, ön bacağının birinin yarısı, kulakları ve bıyıkları yanmış. Hayvanın yanmadık yeri yok. Benim tedavim yetersiz kalıyor. Mutlaka bir veterinere götüreceğim. Burada bizim beslediğimiz kediler kayboluyordu. Bu durumu site yönetimine bildirdim. Oradaki arkadaşlar böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Bu konuşmadan yaklaşık bir hafta sonra bu olay meydana geldi" diye konuştu.