İzmit'te bıçaklanıp inşaata atılan kişi kurtarıldı

İzmit'te yaşayan S.E., 112'yi arayak bacağından bıçaklandığını ve bir inşaata atıldığını belirtti. Olay yerine itfaiye ekipleri ile gelen sağlık ekipleri, bıçaklanan kişiyi kurtardı.

"2 KİŞİ BIÇAKLADIKTAN SONRA İNŞAATA ATTI"

Sağlık ekibi, zemin katın balkonunda bulunan S.E.'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra, inşaattan çıkarılması için itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi S.E.'yi sedyeye alarak inşaattan çıkardı. Bacağından bıçaklanan S.E. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

S.E. ilk ifadesinde, kendisini 2 kişinin bıçaklayarak inşaatın içine attığını ve daha sonra kaçtıklarını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.