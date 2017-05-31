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İzmit'te bir sürücü, kaza yaptığı aracını bırakıp gitti

İzmir'te devrilen hafif ticari aracı görenler polis, 112 Acil ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

31.05.2017 - 10:36
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İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde yan yatan 34 TA 9210 plakalı hafif ticari aracı gören vatandaşlar polis ve 112 Acil'i aradı.

ARAÇTAN KİMSE ÇIKMADI

Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Araca bakıldığında kimsenin olmadığı, sürücünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

İzmit'te bir sürücü, kaza yaptığı aracını bırakıp gitti

POLİS SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Polis ruhsat bilgilerinden sürücüye ulaşmaya çalıştı. Araç çekici ile otoparka götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmit'te bir sürücü, kaza yaptığı aracını bırakıp gitti

İzmit'te bir sürücü, kaza yaptığı aracını bırakıp gitti

İzmit'te bir sürücü, kaza yaptığı aracını bırakıp gitti

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