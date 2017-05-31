İzmit'te bir sürücü, kaza yaptığı aracını bırakıp gitti

İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde yan yatan 34 TA 9210 plakalı hafif ticari aracı gören vatandaşlar polis ve 112 Acil'i aradı.
ARAÇTAN KİMSE ÇIKMADI
Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Araca bakıldığında kimsenin olmadığı, sürücünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.
POLİS SÜRÜCÜYÜ ARIYOR
Polis ruhsat bilgilerinden sürücüye ulaşmaya çalıştı. Araç çekici ile otoparka götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.