İzmit'te böbrek hastası kadın intihar etti

Acılı kadın hastalığın getirmiş olduğu buhrandan kurtulamadı. İzmit'te yaşayan 44 yaşındaki kadın, not bırakarak kendini doğalgaz borusuna astı.

EŞİNİ ASILI BULDU

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören, evli ve 2 çocuk annesi Nadire Pınar, evde yalnız olduğu sırada 'Hastalığımın verdiği acıya dayanamıyorum' diye not bıraktıktan sonra kendini doğalgaz borusuna astı.

Okan Pınar eve geldiğinde eşi Nadire Pınar'ı doğalgaz borusuna asılı halde görünce 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Nadire Pınar'ı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Nadire Pınar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



