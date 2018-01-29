İzmit'te camiden çıkanlara kızıl elma dağıtıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına büyük darbeler vuruldu.

Harekat kapsamında operasyonlar devam ederken vatandaşlar da Mehmetçik'e bir şekilde destek oluyor. İzmit'te Türk askerine destek için düzenlenen etkinlik, görenleri şaşırttı.

20 KASA KIRMIZI ELMA VE 200 TÜRK BAYRAĞI

İzmit Topçular Ulu Camii Derneği, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için cuma namazı çıkışında vatandaşlara 'Kızılelma Ülküsü'nü temsilen 20 kasa kırmızı elma ve 200 Türk bayrağı dağıttı. Elma kasalarının yanına ise zeytin dalları konuldu.