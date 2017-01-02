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İzmit'te denizin kıyı kesimleri buz tuttu

Martılar ve karabataklar, buz tutan denizin üstünde kondu.

DHA | 02.01.2017 - 14:10
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İzmit’te gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. İzmit Körfezi’nin sığ kesimleri buz tuttu.

İzmit Seka Park’ta sahile yakın kesimler buz tutarken, martılar ve karabatak kuşları buz tutan denizin üzerine kondu.

İzmit'te denizin kıyı kesimleri buz tuttu

İzmit'te denizin kıyı kesimleri buz tuttu İZLE

"3 YIL ÖNCE DE BÖYLE OLDU"

Sabah gezmeye çıkanlar buz tutan denizin üzerindeki martıları ve karabatakları fotoğrafladı.

Balıkçı Sabri Curnal, “3 yıl önce de böyle oldu. Balığa çıkarken buzları kıra kıra balığa çıktık. İskelenin çevresi buz tuttu. Sabah geldiğimde martılar karabataklar buzun üzerinde yürüyordu” dedi.

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