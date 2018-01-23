Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sabri Ekmen sokakta meydana gelen olayda, bir binanın ikinci katında bulunan Recep Çelik’e ait kafede, bir arkadaş grubu doğum günü kutlamak istedi.

MAYTAP KAFEYİ YAKTI

Bu sırada yakılan maytaplar duvarda bulunan straforlara sıçradı. Kafe bir anda alev topuna dönerken içeride bulunanlar büyük panik yaşadı.

Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kafe alev alev yanarken, iş hanında bulunan vatandaşlar çığlık çığlığa içeriden kaçtı.

İzmit'te doğum günü kutlarken kafeyi yaktılar VİDEO

CAN KAYBI YAŞANMADI

Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında kimsenin yara almadan kurtulması herkese rahat bir nefes aldırdı. Binada iş yeri bulunan esnaf, içeride kalan ürünleri dışarıya güçlükle çıkardı.

YANGIN SIRASINDA PATLAMALAR OLDU

Yangın sırasında zaman zaman patlamalarda yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler güçlük kontrol altına alındı. Bazı iş yerlerinin de yangın sebebiyle zarar gördüğü öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.