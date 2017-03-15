İzmit'te YHT elektrik direğine çıkan bir kişi yanarak öldü

İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, YHT rayları üzerinde elektrik direğine çıkan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, akıma kapılıp alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, elektrik telleri üzerindeki kişiye müdahale edemedi. Tren seferlerinin iptal edilmesi için irtibata geçildi. Ancak olayın sefer saatinin denk gelmesi nedeniyle bir tren geçiş yaptı.

KABLO HIRSIZLIĞI ŞÜPHESİ

Seferlerin durdurulmasının ardından öldüğü belirlenen kişinin cesedi, asansör getirilerek indirildi.



Ölen kişinin telleri kesmeye çalıştığı, elinde bulunan kerpetenin yere düştüğü görüldü. Kabölo hırsızlığından şüphelenilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik direğinde yanarak öldü VİDEO













