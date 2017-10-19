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İzmit'te iki minibüs alev alev yandı

İzmit'te park halindeki minibüslerin yanma sebebi olarak, öğrencilerin attığı sigara izmaritlerinden şüpheleniliyor.

19.10.2017 - 15:17
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İzmit'te Fatih Mahallesi Akdeniz Sokak'ta, Engin ve Erdal Doydum kardeşlere ait uzun süredir arka arkaya park halinde duran iki minibüsten biri bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler yanında bulunan minibüse de sıçradı. Minibüslerin yandığını görenler itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

İzmit'te iki minibüs alev alev yandı

"ÖĞRENCİLERDEN ŞÜPHELENİYORUM"

Erdal Doydum sigara izmaritinin yangına neden olmuş olabileceğini belirterek, "Minibüslerin park halinde bulunduğu yere lise öğrencileri zaman zaman sigara içmeye geliyor. O öğrencilerin sigara izmaritlerinden yanmış olabilir. Ben öğrencilerden şüpheleniyorum." dedi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İzmit'te iki minibüs alev alev yandı

İzmit'te iki minibüs alev alev yandı

İzmit'te iki minibüs alev alev yandı

İzmit'te iki minibüs alev alev yandı

İzmit'te iki minibüs alev alev yandı

İzmit'te iki minibüs alev alev yandı

İzmit'te iki minibüs alev alev yandı

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