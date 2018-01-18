İzmit'te otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi kırsal Balcılar Mahallesinde bu gece saat 01.06'da 3,6 şiddetinde deprem oldu.

7

ABD göçmenlerin yardım paketlerini imha etti

Mart 2012'den Aralık 2015'e kadar olan süreçte, ABD-Meksika sınırında görev yapan Amerikalı sınır devriyelerinin göçmenler için bırakılan su ve gıda paketlerini imha ettikleri ortaya çıktı.