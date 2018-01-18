taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.593
USD
3,8221
EURO
4,6552
ALTIN
163,15
PETR
69,4100

İzmit'te otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

İzmit'te, otomobil önünde giden TIR'a arkadan çarptı. İtfaiye ekibinin, TIR'ın altına giren otomobilden çıkardığı 4 kişi tedavi altına alındı.

DHA | 18.01.2018 - 01:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olgun C. idaresindeki 34 VON 97 plakalı otomobil, önünde seyreden Bahri Bozdemir idaresindeki 34 FV 9497 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İzmit'te otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, TIR'ın altına giren otomobilde sıkışanları çıkardı. Yaralanan sürücü Olgun C., Zafer A., Mete K. ve Ufuk E. yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 45 dakika boyunca kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmit'te otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

İzmit'te otomobil tıra çarptı: 4 yaralı


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtalya'da bir hakim başörtüsü olan avukatı salondan kovdu

İtalya'da bir hakim başörtüsü olan avukatı salondan kovdu

46
Çorlu'da kaçak etlere el konuldu

Çorlu'da kaçak etlere el konuldu

11
ABD göçmenlerin yardım paketlerini imha etti

ABD göçmenlerin yardım paketlerini imha etti

8
Trump: Rusya bize yardım etmiyor

Trump: Rusya bize yardım etmiyor

9
Novak Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Novak Trabzonspor için İstanbul'a geldi

6
Akdeniz'de 25 göçmen kurtarıldı

Akdeniz'de 25 göçmen kurtarıldı

6
İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM