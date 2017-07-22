İzmit'te Pişmaniye Festivali

Osmanlı döneminde İzmit’te üretilen 'saray tatlısı' olarak bilinen pişmaniyenin tanıtılması amacıyla bu yıl 9. kez organize edilen Pişmaniye Festivali yine renkli görüntülere sahne oldu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 8 Temmuz'da düzenlenen 9. Pişmaniye Festivali'nin, İzmit bölümü Fethiye Caddesi'nde start aldı. Festivale İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Festival kapsamında kent merkezinde bulunan Fethiye Caddesi'nde mehter takımının marşları eşliğinde pişmaniye çekimleri yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'n da pişmaniye ustalarıyla birlikte hazırlanan büyük tepsilerde çektiği pişmaniyeler vatandaşlara ikram etti. Ardından Mehter Takımı ile kortej eşliğinde İzmit Belediyesi önüne yüründü. Etkinlik, belediye önünde kurulan pişmaniye tepsilerinde pişmaniye çekilmesiyle devam etti.

Başkan Nevzat Doğan, pişmaniyenin patentinin İzmit'e ait olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimizden itibaren her yıl pişmaniye festivalini çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. O tarihe kadar bu festivaller yapılmadığı gibi kurumsallaşma adına, ticari faaliyet adına yapılacak çok işin olduğunu gördük. O günden bugüne pişmaniyemizin patenti İzmit'e aittir. Bunun patentini aldık. Diğer bölgelerdeki imalatları biz pişmaniye olarak kabul etmiyoruz zaten. Pişmaniye İzmit'indir. Eğer pişmaniye yiyecek olan varsa üstündeki 'İzmit Pişmaniyesidir' yazısına bakması lazım" dedi.

"PİŞMANİYE İZMİT MARKASIDIR"

Pişmaniye üreticilerini her yıl deslediklerini söyleyen Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pişmaniyenin şarkısını, klibini, heykelini her tür çalışmasını destekledik. Şu anda daha fazla üretimine destek oluyoruz. Pişmaniye ile ilgili pişmaniye üreticilerimizi her yıl yurtdışına götürüp onların orada iş bağlantıları yapmalarını, orada pişmaniyeyi tanıtmalarını destekledik"







