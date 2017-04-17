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İzmit'te şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Devriye Ekipler Amirliği'nin yakınlarına bırakılan poşet içerisindeki ayakkabı kutusu bomba olabileceği şüphesiyle fünye ile patlatıldı.

17.04.2017 - 22:24
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İzmit'te şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Olay, İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Kocaeli Fuar alanı içerisinde bulunan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği yakınlarında meydana geldi.

AYAKKABI KUTUSU PATLATILDI

Polis merkezi yakınlarında kaldırım üzerine bırakılan bir ayakkabı kutusu bomba şüphesi yarattı. Polisler tarafından yol kesilerek çevrede güvenlik önlemi alındı. Bomba imha uzmanları tarafından kutuya fünye yerleştirildi. Ayakkabı kutusu fünye ile patlatılırken içerisinden kullanılmış ayakkabı çıktı.

İzmit'te şüpheli paket fünye ile patlatıldı

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