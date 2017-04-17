İzmit'te şüpheli paket fünye ile patlatıldı

ABD'de, Delaware Eyalet Senatosunda önceki hafta yapılan bir oturuma Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlanması büyük ilgi ve destek topladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak referandumda elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, ABD'yi nükleer savaşla tehdit etti.

1 Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik Anayasa değikliği milletin onayını aldı. Partili cumhurbaşkanlığı başlıyor, askeri yargı kalkıyor, HSYK yeniden yapılandırılıyor.

2 Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı FOX TV'de canlı yayına bağlanan Meral Akşener, 'hayır' oyları yüzde 52 açıklaması yaptı.

3 CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler 8. kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu istifa etmeye gönüllü değil ancak koltuğuna oturmaya aday isimler sırada bekliyor.

4 Demet Akalın hayırcıları çıldırttı Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma 'Hayır' cephesinden tepki geldi.

5 Hangi sandıktan ne oy çıktı - Sorgulama ekranı CHP, hangi sandıktan ne oy çıktığının görülebildiği bir site kurdu.

6 Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır "Benim oyumla dağdaki bir çobanın oyu nasıl bir olur" çıkışıyla gündeme oturan Aysun Kayacı, Hayır'cılar tarafından sık sık anılıyor.