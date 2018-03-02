İzmit’te zemin etüdü olmayan inşaatlara izin yok

1’inci derece deprem bölgesinde bulunan İzmit’te inşaat yapacak kişi ve kuruluşlar, inşaata başlamadan önce zemin etüdü yaptırıp bunu belgelemeleri gerekiyor. İzmit Belediyesinin Zemin Araştırma Biriminde görevli jeofizik ve jeoloji mühendisleri kontrollerini arazilerde bizzat yaparak, çalışmanın belirlenen normlara uygunluğunu denetliyor.

"DEPREM ÖLDÜRMEZ ÇÜRÜK YAPILAR ÖLDÜRÜR"

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, “17 Ağustos 1999 depreminin acılarını yaşayan bir kent olarak, yapıların deprem yönetmeliklerine uygun yapılmasına büyük önem veriyoruz. İzmit Belediyesi olarak inşaat yapacak herkesten zemin etütlerini teknik personelimizin gözetiminde yaptırmalarını şart koşuyoruz. Depremin acılarını bir daha yaşamamak için kurallara harfiyen uyulması konusunda kimseye taviz vermiyoruz. ‘Deprem öldürmez, çürük yapılar öldürür’ gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız” dedi.

RİSK ANALİZLERİ TAMAMLANDI

İzmit Belediyesi olarak Türkiye’de ilk risk analizi çalışmasını yapan belediye olduklarını da vurgulayan yetkililer, “İzmit Belediyesi olarak Türkiye’de ilk kez risk analiz çalışmasını yapan belediyeyiz. Köyler dahil şehrimizin en ücra köşesine kadar her tarafın risk analizlerini tamamlamış durumdayız” şeklinde konuştu.