İzmit'te zincirleme kaza

Özgür Balpınar'ın Genç Timaş'tan raflarda yerini alan 'Yeryüzünün Kalbi'farklı bir okuma sağlıyor.

İlkin Başar Özal, 'Kısa I. Dünya Savaşı Tarihi' isimli kitapta farklı bir anlatım tekniği deniyor. On beşinci yüzyıldan başlayarak Büyük Savaş’a giden sürecin ayrıntılarını gözler önüne seriyor.

İlkin Başar Özal'dan harika bir kitap

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Özhaseki: Mahalle konseptine geçmeliyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, mahalle konseptinin kendine has bir ruhu olduğunu belirtti.