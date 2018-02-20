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İzmit'te zincirleme kaza

İzmit'te yokuştan inerken freni boşalan kamyonet, 6 otomobile çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi tedaviye alındı.

DHA | 20.02.2018 - 17:57..
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Parke taşı yüklü Mustafa Fil yönetimindeki 41 HE 384 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu önünde ilerleyen Faruk Kılıç yönetimindeki 54 VK 756 plakalı otomobile, ardından da Serkan Ergüneş yönetimindeki 54 AU 668 plakalı otomobile çarptı.

ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Duramayan kamyonet daha sonra sırasıyla Eren Özüduru yönetimindeki 16 CDJ 46 plakalı, Fahri Kılıç yönetimindeki 54 VK 756 plakalı, Olgun Okşar yönetimindeki 36 FL 148 plakalı ve park halindeki 41 KT 724 plakalı otomobile çarptı.

İzmit'te zincirleme kaza

5 KİŞİ TEDAVİDE

Kamyonet, yol kenarında bulunan Santral Aile Sağlığı Merkezi girişinde durabildi. Kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmit'te zincirleme kaza

İzmit'te zincirleme kaza

İzmit'te zincirleme kaza

İzmit'te zincirleme kaza

İzmit'te zincirleme kaza

İzmit'te zincirleme kaza

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