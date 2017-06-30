taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.227
USD
3,5208
EURO
4,0195
ALTIN
140,72
PETR
47,9300

İzmit'teki trafik kazasında anne ve 8 aylık bebeği öldü

İzmit'te, yeşil ışığın yanması ile hareket eden kamyon önündeki otomobile çarptı, Pınar Azaklı, ve 8 aylık bebeği yaşamını yitirdi.

30.06.2017 - 17:44
  1. Haberler
  2. İç Haber

s

Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi Otogar mevkiinde meydana geldi. Yavuz Eren Ş. yönetimindeki 41 DJ 849 plakalı kamyon, yeşil ışığın yanmasıyla önünde duran Ahmet Azaklı'nın kullandığı 41 R 0201 plakalı otomobilin üzerine aracı sürdü. Kamyon, otomobile çarparak ilerlemeye devam etti.

İzmit'teki trafik kazasında anne ve 8 aylık bebeği öldü

Bu sırada korkuya kapılan Pınar Azaklı, 8 aylık bebeği Ravza Miray Azaklı ile birlikte otomobilden indi. Kamyonun otomobile çarpmasıyla dengesini kaybederek kucağındaki bebeğiyle birlikte yere düşen Pınar Azaklı kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi bebeğin öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Pınar Azaklı ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını kaybetti.

İzmit'teki trafik kazasında anne ve 8 aylık bebeği öldü

Olayın ardından kaçan kamyon sürücüsü bir süre sonra teslim oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmit'teki trafik kazasında anne ve 8 aylık bebeği öldü

İzmit'teki trafik kazasında anne ve 8 aylık bebeği öldü

İzmit'teki trafik kazasında anne ve 8 aylık bebeği öldü

İzmit'teki trafik kazasında anne ve 8 aylık bebeği öldü

İzmit'teki trafik kazasında anne ve 8 aylık bebeği öldü

İlginizi Çekebilir
İzmir'de aşırı sıcaklar etkili oluyor
İzmir'de bugün hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü, bunun 2007 yılından bu yana görülen en yüksek haziran ayı sıcaklığı olduğunu bildirildi.
Bahçeli'ye muhalif isimler yeni parti kuruyor
MHP'de muhalif isimlerin olağanüstü kurultay çabalarının mahkeme engeline takılmasının ardından hareketli günler yaşanıyor.
Beykoz’un Mozart'ı üniversiteli oldu
Mozart'la aynı müzik kulağına sahip 19 yaşındaki otizmli Yunus, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarına kabul edildi.
Afrin kırsalında YPG mevzileri obüslerle vuruluyor
TSK, Afrin kırsalında YPG mevzilerini obüslerle vuruyor. YPG harekata karşılık verirken Türk askeri sınırda alarm durumunda.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Antalya'da Rus turistlerin valizinden çıkanlar

Antalya'da Rus turistlerin valizinden çıkanlar

195
CHP yürüyüşünde Kılıçdaroğlu'nun kullandığı karavan

CHP yürüyüşünde Kılıçdaroğlu'nun kullandığı karavan

225
Güneydoğu'da klima kullanımı elektrik tüketimini artırdı

Güneydoğu'da klima kullanımı elektrik tüketimini artırdı

502
Rus askerleri Afrin'den çekildi

Rus askerleri Afrin'den çekildi

129
Almanya'da eşcinsel evliliğe onay çıktı

Almanya'da eşcinsel evliliğe onay çıktı

143
Belhanda'nın İsrail'e tepkisi

Belhanda'nın İsrail'e tepkisi

66
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerinde yeni tarife

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerinde yeni tarife

605
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM