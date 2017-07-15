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İzne gelen asker trafik tartışmasında bıçaklandı

Konya'da kız kardeşinin düğünü için askerden izne gelen Osman Berrak, trafikte tartıştığı Ramazan Temel tarafından bıçaklandı.

15.07.2017 - 06:47
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Saat 02.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Tren Garı önünde meydana gelen olayda, Murat Zeybek idaresindeki 07 MHF 45 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken, 30 yaşındaki Ramazan Temel idaresindeki 34 TE 8739 plakalı otomobil gar içerisinden aniden yola çıktı. Temel, aracından aldığı ekmek bıçağı ile aşağıya inerek küfür etmeye başladı. Bıçağı gören Zeybek ve araçta bulunan arkadaşları Veli Mıngır ile Osman Berrak kaçmaya başladı. Ramazan Temel, bir süre kovaladığı Osman Berrak'ı gar önünde yakalayarak göğsünden bıçakladı. Temel, daha sonra Zeybek'in aracının lastikleri kesip, kontak anahtarını alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osman Berrak, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Berrak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Osman Berrak'ın haftasonu evlenecek olan kız kardeşinin düğünü için Şırnak'taki askeri birliğinden izin alarak, olaydan hemen önce Konya'ya geldiği öğrenildi.

"GEREĞİNİ YAPTIM"

Olaydan sonra çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın kiralık olduğunu tespit etti. Aracın, merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle yönünde seyir halinde olduğunu belirleyen polis, yaşanan kovalamaca sonucu Ramazan Temel ve yanında Ayşe Y'yi (31)yakalayarak gözaltına aldı. Ramazan Temel'in, ilk ifadesinde, "Otomobili önüme kırdılar. Ben de gereğini yaptım" dediği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Temel'in, 1.60 promil alkollü olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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