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İzne gelen uzman çavuş arkadaşı tarafından öldürüldü

Adana'ya izine gelen 22 yaşındaki uzman çavuş Mustafa Kara, sohbet etmek için buluştuğu arkadaşı tarafından öldürüldü.

16.11.2017 - 02:59
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Adana'nın Kozan İlçesi'nde, saat 01.00 sıralarında Kozan - Feke Karayolu Sıralık mevkiinde sohbet etmek için buluşan 5 arkadaşın içinde uzman çavuş Mustafa Kara'da vardı.

İzne gelen uzman çavuş arkadaşı tarafından öldürüldü

İddiaya göre, Mustafa Kara ve E.Ö'nün de aralarında bulunduğu 5 arkadaş, gece yarısı yol kenarında oturup sohbet etmeye başladı. E.Ö. ve Kara arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

ASKER ARKADAŞINA ATEŞ ETTİ VE KAÇTI

Üzerinde taşıdığı tabanca ile Kara'ya ateş eden E.Ö., daha sonra olay yerinden kaçtı. Kara'nın kanlar içinde yere yığılmasının ardından olay yerindeki 3 arkadaşı, 112 Acil ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kara'nın öldüğü belirlendi. 2 yıllık uzman çavuş ve bekar olduğu öğrenilen Kara'nın memleketi Kozan'a izne geldiği belirtildi.

İzne gelen uzman çavuş arkadaşı tarafından öldürüldü

3 ARKADAŞI İFADE İÇİN MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ

Kara'nın 3 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan katil zanlısı E.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

İzne gelen uzman çavuş arkadaşı tarafından öldürüldü

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