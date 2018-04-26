İznik Çinileri sergisi açıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, düzenlenen Yeditepe Bienali kapsamında açılışı yapılan sergi, Ayvansaray Çini Atölyesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İznik Çinileri sanatçısı Güvenç Güven, Edirne Selimiye Camisi, Sultanahmet Camisi ve Rüstem Paşa Camisi gibi pek çok eserin restorasyonlarında kalem işi çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Yurt dışında da çalışmalarının olduğunu kaydeden Güvenç Güven, eşi Nursen Güven ile 50'ye yakın caminin süslemelerini yaptıklarını, 1995'te İznik Çinilerine başladıklarını söyledi. Güvenç Güven, "Bu teknik 400 yıldır yapılan bir teknik. Hocam Faik Kırımlı, 1960'lı yıllarda özellikle Topkapı Sarayı belgelerinden araştırarak 8-10 sene uğraşarak kendi kişisel gayretiyle bu tekniği yeniden canlandıran kişidir" dedi.