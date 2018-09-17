İznik Gölü 1 ayda 3 metre çekildi

Çakırca köyü sahilinde 1 ay öncesine kadar balıkçı kayıklarının kıyıya yanaştığını söyleyen köylüler, "Şu anda göl kıyıdan 3 metre çekildi. Bu 1 ay içerisinde oldu. Göl suları hızla çekiliyor. Bir ay önce sandalla gezilebilen yerler şu an kara oldu. Göldeki su altı bitkilerinin çürümesiyle birlikte çekilme daha bariz bir şekilde ortaya çıkacak. Gölün sularının azalması yer altı sularını da etkiliyor. Şu anda ovadaki tulumbaların çoğunun suyu bitmiş durumda" dedi.

Çakırca sahilinde çekilen fotoğraflar çekilmenin vehametini gösteriyor.