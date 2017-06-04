İznik gölünde telef olan su samuru kıyıya vurdu

Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin nesli tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde bulunan su samurlarından birisi İznik gölü Darka Tatil Köyü yakınlarında ölü olarak kıyıya vurdu.

"YAŞANANLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Olayla ilgili konuşan İznik Kaymakamı Ali Hamza Pahlivan, "Yaşananları yakından takip ediyoruz. Bir yandan da su ürünleri birimine numune aldırdık” dedi.

"ACİL YÖNETİM PLANININ HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR"

Geçen 5 Mayıs'ta İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Meriç Albay, 24 kişiden oluşan bölüm öğrencileri ile birlikte İznik Gölü'nde araştırma yapmış ve ardından, “İznik Gölü ekolojik ve biyolojik tehdit altında. Acil yönetim planının hayata geçirilmesi gerekiyor. Yoksa çok geç kalınacak. Başka İznik gölü yok” diye açıklama yapmıştı.