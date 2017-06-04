taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

İznik gölünde telef olan su samuru kıyıya vurdu

İznik Gölü'nde ilk olarak geçen yıl görülen su samurları foto kapan ile takibe alınmıştı.

04.06.2017 - 12:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin nesli tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde bulunan su samurlarından birisi İznik gölü Darka Tatil Köyü yakınlarında ölü olarak kıyıya vurdu.

"YAŞANANLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Olayla ilgili konuşan İznik Kaymakamı Ali Hamza Pahlivan, "Yaşananları yakından takip ediyoruz. Bir yandan da su ürünleri birimine numune aldırdık” dedi.

İznik gölünde telef olan su samuru kıyıya vurdu

"ACİL YÖNETİM PLANININ HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR"

Geçen 5 Mayıs'ta İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Meriç Albay, 24 kişiden oluşan bölüm öğrencileri ile birlikte İznik Gölü'nde araştırma yapmış ve ardından, “İznik Gölü ekolojik ve biyolojik tehdit altında. Acil yönetim planının hayata geçirilmesi gerekiyor. Yoksa çok geç kalınacak. Başka İznik gölü yok” diye açıklama yapmıştı.

İznik gölünde telef olan su samuru kıyıya vurdu

İlginizi Çekebilir
Kurtarmaya gelen tekneyi kaçırdılar
Bodrum'da bozulan teknede mahsur kalan bir grup yardıma gelen tekne personelini döverek kamaraya kilitledi.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 29 Suriyeli yakalandı
İzmir'de Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bugün saat 06:00 sıralarında kaçaklar olduğunu belirledi.
Şanlıurfa'nın tek kadın itfaiye eri
23 yaşındaki Kübra Şiş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının ilk ve tek kadın itfaiye eri olarak görev yapıyor.
Cezaevi firarileri parmak izini silerken görüntülendi
Yalova'da, çaldıkları otomobildeki parmak izleri temizleyen 2 cezaevi firarisi yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da 3 ayrı terör saldırısı birden

Londra'da 3 ayrı terör saldırısı birden

387
Real Madrid-Juventus maçında bomba paniği

Real Madrid-Juventus maçında bomba paniği

59
Tudor'dan Aykut Kocaman'a; 1 haftamızı çaldınız

Tudor'dan Aykut Kocaman'a; 1 haftamızı çaldınız

22
Şırnak şehitlerinden son fotoğraf

Şırnak şehitlerinden son fotoğraf

57
Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler'e takıldı

Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler'e takıldı

31
Bülent Korkmaz Suriyeli çocuğa çarptı

Bülent Korkmaz Suriyeli çocuğa çarptı

46
Mustafa Ceceli'yi telefonu yakalatmış

Mustafa Ceceli'yi telefonu yakalatmış

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM